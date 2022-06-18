بعد تنفيذ مشروع الإفراز الرابع.. حل مشكلة نقص المياه في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المياه والمجاري في ضواحي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان مشروع ماء الإفراز الرابع سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقال مدير ماء ومجاري ضواحي اربيل ريزان سعدي في تصريح لوسائل الاعلام، إن المديرية لم يكن امامها الا حفر ١٣٨ بئرا لحل مشكلة نقص المياه لأن مستوى المياه في الابار الاخرى واطئ.

وأشار سعدي الى حفر ١٠٤ آبار داخل مركز اربيل اضافة الى حفر ٣٤ بئرا أخرى في ضواحيها، لافتا الى ان جميع الاماكن التي تعاني شح المياه سيتم حفر الآبار فيها.

و بشأن تفاصيل مشروع ماء الإفراز الرابع قال سعدي إن المشروع قطع مراحل جيدة من الناحية الادارية وبعد ان تم توفير ميزانية مناسبة له فانه سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مشيرا الى انه اذا اكتمل هذا المشروع فإن معظم المناطق التي لا يشملها مياه الإفراز ستستفيد منه وسيمد الماء إليها من هذا الخط.