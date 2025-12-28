بعد تمويلها من بغداد .. مالية اقليم كوردستان تباشر بصرف الرواتب لشهر تشرين الأول (جدول)

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، الأحد، البدء بتوزيع الرواتب للموظفين لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتبارا من يوم غد الاثنين على أن تنتهي يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه نظراً لأن لتسلم المبالغ النقدية من فرع أربيل للبنك المركزي العراقي سيكون توزيع الرواتب غداً خلال الدوام الرسمي، ومن ثم يتم نقل الأموال إلى المصارف في المحافظات والإدارات المستقلة كافة.

ودعت الوزارة، متقاضي الرواتب كافة بمراجعة المصارف بعد الساعة الواحدة ظهراً لتسلم رواتبهم وفقاً للجدول المعلن.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن تمويل وزارة المالية الاتحادية رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأودعت المالية الاتحادية اليوم الاحد مبلغاً قدره (942,845,000,000) تسعمائة واثنين واربعين ملياراً وثمانمائة وخمسة وأربعين مليون دينار في الحساب المصرف لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وفقا لبيان صادر عن المالية الكوردستانية.

وأوضح البيان أن هذا المبلغ الموعد لتمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأودعت مالية اقليم كوردستان يوم الاثنين الموافق 22 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري 120 مليار دينار للإيرادات المالية غير النفطية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في حساب وزارة المالية الاتحادية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في يوم 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسليمها قوائم رواتب موظفي الاقليم الى الحكومة الاتحادية في بغداد لشهر تشرين الأول الماضي.

وآخر راتب صرفته الحكومة الاتحادية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين أُودعت مبلغا مقداره 941 مليارا و874 مليون دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي في اربيل.

و بموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم الإيرادات المالية النفطية وغيرالنفطية إلى بغداد، بينما تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير المستحقات المالية للإقليم، ولا سيما الرواتب.