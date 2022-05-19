بعد تقرير لشفق نيوز.. رئيس الاقليم يستقبل فريقاً كوردياً أضاف الترجمة السورانية لـ"غوغل"

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه فريق من الشباب الكورد الذين تمكنوا من اضافة الترجمة الكوردية السورانية إلى خدمة الترجمة التي يقدمها محرك البحث العملاق العالمي "غوغل" لتكون هذه اللغة متاحة لملايين الناس حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاقليم لعدد من الشباب الذين تطوعوا للعمل وتمكنوا من النجاح في اضافة اللغة الكوردية "اللهجة السورانية " لترجمة غوغل.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز ان وفد المتطوعين قدم لبارزاني نبذة حول انبثاق فكرة زيادة اللغة الكوردية لخدمة غوغل ومراحله وخطواته والمشكلات والصعوبات التي واجهتهم حتى ظهور النتائج والفوائد التي تجنى من استخدام هذه الخدمة، مبينا انهم لخصوا خططهم وبرامجهم لمستقبل هذه الخدمة واثرائها بالاصوات والاستفادة من الصور والاتفاقيات مع الشركات التكنولوجية في كوردستان لاضافة هذه البرمجيات إلى أجهزتها.

وأضاف البيان ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من جهته أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للغة الكوردية، مشيدا بحرارة بالشباب الذين حضروا الاجتماع من كوردستان او اي مكان اخر بالخارج من الذين عملوا في هذا المجال مثل إنشاء لوحات المفاتيح والخطوط الكوردية.

واضاف بارزاني ان عملهم الجاد وما انتجوه يستحق الثناء والاحترام والتقدير كونها خدمت اللغة والثقافة الكوردية.

كما عبر رئيس الاقليم عن دعمه التام لاعمال ومشاريع هؤلاء المتطوعين الشباب وكل من يريد خدمة اللغة الكوردية الجميلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مطالبا اياهم البقاء كفريق واحد والتعاون مع بعضهم ليتمكنوا من العمل والابتكار بشكل افضل في هذا المجال.

وكانت وكالة شفق نيوز أجرت تقريراً خاصاً عن صاحب المشروع وسلطت الضوء على تفاصيله، بالامكان الإطلاع عليه وفق العنوان التالي: