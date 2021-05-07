بعد تفكيك عصابة ابتزاز .. دوكان تطمئن السائحين داخل وخارج إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية يوم الجمعة أن الحدود الإدارية للقضاء مؤمّنة بالكامل، وأن اموال وممتلكات السائحين محفوظة من قبل القوات الأمنية.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف إرساء الطمأنينة في نفوس السائحين وخاصة اولئك القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق الى حدود القضاء لغرض السياحة ونعلن لهم بأنه في ظل وجود قوات الآسايش وقوى الأمن الداخلي فإن المخالفين واي مجموعة او عصابة لن تفلت من قبضة القانون.

من جهته قال سيروان خليفة قائممقام قضاء دوكان السياحي لوكالة شفق نيوز "نشكر القوات الامنية لالقاء القبض على المتهمين في تشويه أمن مدينة قضاء دوكان في وقت قصير".

واضاف "نعلن للسياح القادمين من وسط وجنوب العراق انهم في تحت حماية القوات الامنية في قضاء دوكان السياحي وانهم ضيوف كرام ونحن سنقدم لهم كل الخدمات السياحية والامنية لراحتهم".

يشار الى ان عصابة انتحل افرادها صفة امنية في قضاء دوكان قاموا بابتزاز السياح وقامت القوات الامنية بالقاء القبض عليهم ومحاسبتهم وفق القانون.