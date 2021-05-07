سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد تفكيك عصابة ابتزاز .. دوكان تطمئن السائحين داخل وخارج إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-07T11:06:53+0000
بعد تفكيك عصابة ابتزاز .. دوكان تطمئن السائحين داخل وخارج إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية يوم الجمعة أن الحدود الإدارية للقضاء مؤمّنة بالكامل، وأن اموال وممتلكات السائحين محفوظة من قبل القوات الأمنية.  

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف إرساء الطمأنينة في نفوس السائحين وخاصة اولئك القادمين من مناطق وسط وجنوب العراق الى حدود القضاء لغرض السياحة ونعلن لهم بأنه في ظل وجود قوات الآسايش وقوى الأمن الداخلي فإن المخالفين واي مجموعة او عصابة لن تفلت من قبضة القانون.

من جهته قال سيروان خليفة قائممقام قضاء دوكان السياحي لوكالة شفق نيوز "نشكر القوات الامنية لالقاء القبض على المتهمين في تشويه أمن مدينة قضاء دوكان في وقت قصير".

واضاف "نعلن للسياح القادمين من وسط وجنوب العراق انهم في تحت حماية القوات الامنية في قضاء دوكان السياحي وانهم ضيوف كرام ونحن سنقدم لهم كل الخدمات السياحية  والامنية لراحتهم". 

يشار الى ان عصابة انتحل افرادها صفة امنية في قضاء دوكان قاموا بابتزاز السياح وقامت القوات الامنية بالقاء القبض عليهم ومحاسبتهم وفق القانون.

related

مقتل شخصين وإصابة اخر بظروف غامضة في السليمانية

Date: 2020-09-28 12:41:25
مقتل شخصين وإصابة اخر بظروف غامضة في السليمانية

فتاة تلقي بنفسها من أعلى جسر في السليمانية

Date: 2021-01-01 18:07:09
فتاة تلقي بنفسها من أعلى جسر في السليمانية

بعد مصرع رجل.. صاعقة رعدية تعطل محطة كهربائية في السليمانية

Date: 2020-11-07 10:11:06
بعد مصرع رجل.. صاعقة رعدية تعطل محطة كهربائية في السليمانية

زراعة السليمانية تتحدث عن تلوث محصول الرقي بالمواد الكيمياوية

Date: 2019-08-17 19:10:01
زراعة السليمانية تتحدث عن تلوث محصول الرقي بالمواد الكيمياوية

مجلس محافظة السليمانية يعلق جلسته احتجاجا على حرق "الصنوبر"

Date: 2020-09-30 07:59:28
مجلس محافظة السليمانية يعلق جلسته احتجاجا على حرق "الصنوبر"

السليمانية تستيقظ على إلقاء فتاة بنفسها من على جسر لتفارق الحياة

Date: 2021-05-05 08:27:45
السليمانية تستيقظ على إلقاء فتاة بنفسها من على جسر لتفارق الحياة

صور .. حرائق "هائلة" تلتهم أكثر من 5000 دونم من الاراضي في السليمانية

Date: 2020-07-24 10:06:09
صور .. حرائق "هائلة" تلتهم أكثر من 5000 دونم من الاراضي في السليمانية

قتيلان وجريحان في مشاجرة مسلحة بنادٍ ليلي في السليمانية

Date: 2021-03-12 07:42:44
قتيلان وجريحان في مشاجرة مسلحة بنادٍ ليلي في السليمانية