بعد تفعيل "روناكي".. أصحاب مولدات السليمانية يطالبون برفع حظر التحكم بمولداتهم (صور)

شفق نيوز - السليمانية

نظم عدد من أصحاب المولدات الأهلية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى القائممقامية في محافظة السليمانية، اعتراضاً على قرار حكومي يمنعهم من رفع مولداتهم وبيعها بعد توقف أعمالهم نتيجة بدء تطبيق مشروع "روناكي" الحكومي الذي يوفر الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة.

وقال بلند جلال - ممثل المحتجين - لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع روناكي الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان ويهدف إلى تزويد المواطنين بالكهرباء الحكومية لمدة 24 ساعة، تسبب بتوقف أعمالنا في معظم مناطق السليمانية، ورغم ذلك ما تزال الجهات المعنية تمنع رفع المولدات أو التصرف بها".

وأضاف جلال: "تلقينا وعوداً من الجهات الحكومية بدفع أجور رمزية لنا مقابل تحويل ملكية المولدات إلى الحكومة، لكننا نرى أن هذا الحل غير منصف، فنحن نواجه خسارتين؛ الأولى بعد توقف أعمالنا، والثانية بسبب منعنا من بيع المولدات إلى محافظات أخرى يمكن الاستفادة منها".

وأشار إلى أن "أصحاب المولدات يطالبون بالسماح لهم برفع المولدات وبيعها، خاصة بعد انتهاء دورها في ظل وجود مشروع حكومي لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، ومن غير المنطقي أن نخسر رأس مالنا بينما الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعها".

ودعا المحتجون، حكومة إقليم كوردستان، والإدارة المحلية في السليمانية، إلى الاستجابة لمطالبهم وتمكينهم من التصرف بمولداتهم بما يضمن عدم تعرضهم لمزيد من الخسائر، مؤكدين دعمهم لأي مشروع حكومي يخدم المواطن، شرط أن لا يكون على حساب أرزاق الآخرين.