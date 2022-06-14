بعد تفاقم الإصابات .. تخصيص مستشفى كورونا لمرض جديد تفشى بحلبجة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى "وفاء" في محافظة حلبجة، يوم الثلاثاء، تخصيص المستشفى لأولئك الأشخاص الذين يعانون من الإسهال والقيء.

وقالت الإدارة في بيان اليوم، مع ارتفاع أعداد الزيارات للأشخاص المصابين بالإسهال والقيء، وإدخالهم إلى قسم الطوارئ، تم تخصيص المستشفى المخصصة لمرضى كورونا في الوقت الراهن لحالات الإسهال الشديد والقيء.

ووفقا للبيان فإنه "لا تزال هناك ادوية وعلاجات في المستشفى، ولكن إذا زاد عدد المصابين ، فسوف يتغير الوضع.

وكان الدكتور بشدر عبدالله مدير مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في محافظة السليمانية قد أعلن، يوم الأحد، إدخال أعداد كبيرة من الأطفال بسبب الإسهال والقيء إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وقال أيضا "نحن الآن في ذروة الوباء".

وذكر عبدالله في مؤتمر صحفي، إن حالات الإسهال والقيء تشهد ارتفاعا في السليمانية، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، مردفا بالقول إن أعداد المصابين كبيرة جدا، ولغاية الآن تم إدخال حوالي 140 طفلا مصابا إلى المستشفى.

وأوضح أن من بين هذا العدد 122 طفلاً يرقدون في قسم الطوارئ من بينهم 95 مصابا بالإسهال والقيء المتفشي حاليا، وبعضهم مصاب بمرض فيروسي، والبعض الآخر بالطفيليات، والبعض لديه حساسية تجاه بعض أنواع الطعام.

كما أشار مدير مستشفى الأطفال بالسليمانية إلى أن هذه الحالات كانت محتملة في السابق، ومن بعد تفشي فيروس كورونا هذا أكبر عدد يتم إدخاله إلى المستشفى ولأول مرة في السنوات الثلاث الماضية يتم تسجيل هذا العدد الكبير من المرضى.

عبدالله توقع أيضا زيادة عدد الأطفال المصابين بهذا المرض، قائلا: "قد نكون في الذروة حاليا"، مردفا بالقول إنه "من المتوقع حدوث موجات أخرى من المرض خلال موسم الصيف الحار".

وقال أيضا إن "خطر الإصابة بمرض الكوريا دائما يحدق بنا لذلك نقوم بأخذ عينات فحص لهذا المرض من معظم الأطفال المصابين ولكن لغاية الآن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا".