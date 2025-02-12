بعد تعليق المساعدات الأمريكية.. نازحو دهوك يواجهون مصيراً مجهولاً (صور)

شفق نيوز/ حذر مدير دائرة شؤون النازحين واللاجئين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك ديان جعفر، يوم الأربعاء، من التأثيرات الكبيرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تعليق جميع المساعدات المقدمة عبر وكالة التنمية الدولية والوكالة الدولية للهجرة، على أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.

وقال جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار أدى إلى توقف عملية عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية لمدة ثلاثة أشهر، حيث كانت هذه العملية تعتمد على تمويل الوكالة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "وفداً من الأمم المتحدة زار محافظة دهوك قبل ثلاثة أيام، والتقى بالمحافظ، وزار مخيم دوميز للاجئين السوريين، لمناقشة أوضاع النازحين واللاجئين في المحافظة"، مؤكداً على "الفراغ الكبير الذي سيُحدثه القرار الأمريكي، لا سيما أن 35% من المساعدات الأمريكية كانت تُقدَّم عبر الأمم المتحدة".

وأضاف جعفر، أن "لهذا القرار آثاراً سلبية كبيرة على حجم المساعدات المقدمة للنازحين واللاجئين"، موضحاً أن "حكومة إقليم كوردستان كانت، على مدى العامين الماضيين، تتحمل مسؤولية تقديم المساعدات في خمسة قطاعات أساسية تشمل (الصحة، التربية، رفع النفايات، المياه، والكهرباء)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر، في (20 كانون الثاني/ يناير 2025)، قراراً يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية التي تموّلها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً، بهدف تقييم مدى توافق هذه البرامج مع السياسة الخارجية الأميركية، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على قدرتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية.

معاناة من قلب الحدث

وعن تأثير نقص المساعدات، قالت سيفي خلف، وهي نازحة من قضاء سنجار، لوكالة شفق نيوز، إن "المساعدات التي يحصل عليها النازحون في المخيم أصبحت أقل بكثير، وحتى الطعام لم يعد كافياً، خاصة مع الظروف الصحية الصعبة"، مستطردة بالقول "كان من المفترض أن تكون هناك مساعدة أكبر في هذه الأوقات الصعبة".

من جانبه، قال قاسم حسو، وهو نازح آخر، إن "الوضع أصبح صعباً مع انخفاض الدعم، قبل القرار، كان لدينا الأمل في العودة إلى ديارنا بفضل هذه المساعدات، لكن الآن لا نعرف ما سيحدث في الأشهر القادمة".

ووفقًا لإحصائيات دائرة شؤون النازحين واللاجئين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، فإن عدد المخيمات في المحافظة يبلغ 25 مخيماً، منها 5 مخصصة للاجئين السوريين، فيما يبلغ عدد العائلات النازحة 20,814 عائلة، معظمها من سنجار، بينما يتجاوز عدد العائلات السورية اللاجئة 11,000 عائلة.