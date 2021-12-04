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بعد تعطيل للدوام لأكثر من أسبوع .. جامعة السليمانية تفتح أبوابها أمام الطلاب مجدداً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T11:00:14+0000
بعد تعطيل للدوام لأكثر من أسبوع .. جامعة السليمانية تفتح أبوابها أمام الطلاب مجدداً

شفق نيوز/ أعلنت جامعة السليمانية، عن فتح أبواب الأقسام الداخلية لطلبة الاقضية والنواحي والمحافظات اعتبارا من اليوم السبت، مؤكدة على بدء الدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت رئاسة جامعة السليمانية في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن أبواب الأقسام الداخلية ستفتح اليوم أمام طلبة المرحلة الأولى لتسلم أماكنهم في الأقسام الداخلية خاصة الذين لم يتسلموا أماكنهم خلال الفترة الماضية.

واضاف البيان ان الدوام الرسمي سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق الخامس من شهر كانون الأول لجميع الكليات والمعاهد في جامعة السليمانية، كما وستبدأ الامتحانات اعتباراً من الثلاثاء الموافق السابع من الشهر الجاري.

هذا وكانت جامعة السليمانية قد علقت الدوام الرسمي في كلياتها، ومعاهدها خلال الأيام الماضية على خلفية التظاهرات التي نظمها عدد من الطلبة الجامعيين للمطالبة بصرف المنح الشهرية لهم.

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