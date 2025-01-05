بعد تعرضه لحادث .. إعادة افتتاح جسر "أشهر" منطقة سياحية في أربيل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة بمحافظة أربيل، يوم الأحد، إعادة فتح جسر كلي علي بيك، أمام حركة المرور، بعد استكمال عمليات الإصلاح.

وقال كاروان ميراودلي لوكالة شفق نيوز، إن "الجسر كان قد تعرض لحادث مروري تسبب في خروجه عن الخدمة، ما أدى إلى مخاوف من احتمالية انهياره".

وأضاف أن "الفرق الهندسية والجهات المعنية سارعت إلى العمل على إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل الجسر لضمان سلامته الهيكلية".

وأكد المتحدث أن "الجهود المكثفة التي بذلتها الفرق المختصة أثمرت عن انتهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، حيث تم فتح الجسر اليوم رسميًا أمام حركة السير، ليعود إلى دوره الحيوي في تسهيل التنقلات بين المناطق، وذلك بعد 10 أيام من الصيانة".

وكان مصدر محلي في محافظة أربيل، أفاد يوم 27/ 12/ 2024، بأن شاحنة حمل طويلة اصطدمت بجسر كلي علي بيك الشهير، ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة فيه وتعطل الحركة عليه، حيث أصبح مهدداً بالسقوط.

وتعد منطقة كلي علي بيك في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، من أبرز المعالم الطبيعية والسياحية، والتي تتميز بشلال كلي علي بيك، الذي يقصده السائحون من مختلف ارجاء العراق.