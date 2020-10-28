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بعد تعرضه لجلطة دماغية.. ما حقيقة وفاة نجم الدين كريم؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-28T10:17:25+0000
بعد تعرضه لجلطة دماغية.. ما حقيقة وفاة نجم الدين كريم؟

شفق نيوز/ نفى نشوان جلال السكرتير الاعلامي لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، يوم الأربعاء، أنباء وفاة الأخير بعد تعرضه لعارض صحي.

وقال نشوان لوكالة شفق نيوز، إن تلك الأنباء بعيدة عن الصحة، وهي تتكرر منذ تعرض كريم لجلطة دماغية خفيفة قبل 20 يوماً.

وأضاف أن الحالة الصحية لكريم في تحسن وهي مستقرة، وحتى الأنباء التي اشارت إلى أنه في غيبوبة غير صحيحة كذلك.

ونجم الدين كريم تولد كركوك 1949، يقيم في أمريكا التي هاجر لها في عام 1976 ويحمل جنسيتها، قبل ان يعود الى العراق في 2009.

في نهاية شهر آذار 2011، اختير محافظاً لكركوك، ممثلاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يترك المحافظة عقب أحداث استفتاء الإستقلال. 

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