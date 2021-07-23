بعد تصعيد دمشق.. الادارة الذاتية تدعو للانفتاح على "الحوار الجدي"

شفق نيوز/ دعت الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا، الجمعة، حكومة دمشق إلى تغليب المصلحة الوطنية في سوريا بالدرجة الأولى والانفتاح على الحوار الجدي.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتهامات حكومة دمشق حول الترويج للمشاريع الانفصالية، باطلة وبعيدة عن الواقع و لا أساس لها من الصحة".

وطالبت الإدارة الذاتية حكومة دمشق "بتغليب المصلحة الوطنية في سوريا بالدرجة الأولى والانفتاح على الحوار الجدي" فيما وصفت خطابات وزارة الخارجية بـ " التقليدية".

الادارة شددت في بيانها على "ضرورة التخلي والابتعاد عن لغة التخوين والاتهامات المزيفة، بوصفها من الخطابات التي اسهمت بتدمير سوريا على حد تعبير البيان.

وجاءت تصريحات دمشق بعد لقاء وفد من الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، بالعاصمة باريس الاثنين الماضي.

وقالت الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة سانا الرسمية أن "الحكم الذاتي ما هو إلا مجرد مشاريع الهدف منها إضعاف سوريا في مواجهة المؤامرات وتقديم خدمات مجانية للمحتلين الأمريكيين وبشكل مباشر وغير مباشر للمعتدي التركي".

ووجهت الخارجية السورية تحذيراً للإدارة الذاتية "من مغبة الإمعان في التآمر على الوطن والمشاركة في العدوان عليه وقيامها بتحريض ما تبقى من قوى استعمارية للنيل من سيادته وحرية شعبه واستقلاله".

وقال البيان إن مسؤولين الإدارة الذاتية ممن يتحدثون "على حرصهم على وحدة أرض وشعب سورية ما هو إلا تغطية لنوايا هؤلاء الحقيقية وخدمة لأسيادهم الذين يتآمرون على الشعب السوري وينهبون ثرواته ويعملون على تفتيت وحدته الترابية".

وقال الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب القَسَم الأسبوع الماضي أن "تبقى قضية تحرير ما تبقّى من أرضنا نُصب أعيننا، تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأميركيين". في إشارة منه إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.