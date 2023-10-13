بعد تشييد 18 سداً في كوردستان.. الإقليم يرصد الأموال لبناء سدود جديدة

شفق نيوز / تواصل حكومة إقليم كوردستان سعيها منذ بداية تشكيلها في عام 2019، إلى زيادة كميات المياه في جميع مناطق الإقليم، ولهذا الغرض أولت اهتماما كبيرا ببناء السدود والبحيرات، فبالإضافة إلى تشييد 18 سدا، هناك أكثر من 553 مليار دينار مخصصة لبناء سدود وبحيرات جديدة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للسدود في إقليم كوردستان عبد الرحمن خاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك 21 سدا في إقليم كوردستان، ويستخدم اثنان منها، وهما سدّا دوكان ودربندخان لتوليد الطاقة الكهربائية"، مضيفاً أن "هناك خططا لتركيب محطات كهرومائية على سدي باوەنوور ومەنداوە، وأن المحطات الكهرومائية مخصصة لجميع السدود الكبرى".

وفي المحافظات الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك والإدارة الذاتية لگەرميان، جرى بناء 18 سدا بطاقة تخزينية تصل الى 80.756 مليون متر مكعب من المياه، 5 منها في محافظة أربيل، وهي سدود (جەلي، دێگەلة، حەمامۆك، كۆدەڵە وچەمرگة)، و4 أخرى في السليمانية، وهي سدود (شێوەسوور، وهەشەزين، وچەمي سمۆر, ودێوانة)، وسدين في محافظة دهوك، وهما (بێدۆهی، وخەنەس)، إلى جانب 7 سدود أخرى ضمن حدود الإدارة الذاتية لگەرميان، وهي سدود (باوەشاسوار، حسن كەنووش، هەڕاوة، قادر كەرەم، وتوورەجار).

وبين خاني، أن "تكلفة انشاء 14 سداً بلغت، حوالي 108 مليارات و68 مليونا و286 ألفا و798 دينارا، فيما بلغت تكلفة السدود الأربعة الأخرى 21 مليونا و134 ألفا و694 دولارا".

وأوضح أن "من بين السدود الـ18 التي تم اكمال بنائها، هناك 4 منها كانت ضمن المشاريع التي وضعتها ونفذتها الحكومة التاسعة، وهي سدود چەمرگە في أربيل، ودێوانە في السليمانية، وخەنەس في دهوك، وتوورەجار في حدود گەرميان، وبلغت تکلفة انشاء تلك السدود 45 ملياراً و55 مليونا و779 ألفا و650 دينارا وبطاقة تخزينية تصل إلى 29.1 مليون متر مكعب من المياه".

وأكد المدير العام للسدود في إقليم كوردستان، أن "الحكومة التاسعة للإقليم باشرت، إضافة إلى تخصيص الأموال المطلوبة لانجاز السدود غير المكتملة، ببناء سدود أخرى في أجزاء مختلفة من الإقليم، حيث أن هناك 13 سداً، معظمها وصلت إلى مراحلها النهائية، بطاقة تخزينية تناهز 269 مليون متر مكعب من المياه في الإقليم".

وتابع: "نحاول الانتهاء من بناء 14 سدا هذا العام حتى نتمكن من خزن مزيد من المياه" ، و 4 من تلك السدود في محافظة أربيل، و 3 في السليمانية، و 2 في دهوك، و 2 في حدود گەرميان، و 3 في المناطق الكوردية خارج حدود إدارة الإقليم، وخصص لها مبلغا اجماليا قدره 553 مليارا و924 مليونا و726 ألفا و917 دينارا".

يشار إلى أن حكومة الاقليم أنفقت 21 مليارا و743 مليونا و669 ألفا و96 دينارا على تصميم 41 سدا، و645 ألفا و139 دولارا على ٳنشاء وتصميم 6 سدود أخرى، ليستفد جميع سكان إقليم كوردستان من المياه التي تعد ثروة ورصيداً استراتيجياً مهماً.

وفي السابق كانت مياه السدود والبحیرات تستخدم لاغراض ري المحاصيل الزراعية وتوفير مياه الشرب فقط، ولكن مع تزايد الحاجات البشرية، باتت تستخدم لأغراض أخرى كثيرة، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة والسياحة، كما أن جزءاً آخر من السدود الصغيرة يخصص لٳغراض الري وتوفير المياه العذبة.