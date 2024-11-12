بعد تسمم المئات .. انتهاء أزمة تلوث المياه في شهرزور بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء شهرزور في محافظة السليمانية حاكم رزكار، يوم الثلاثاء، إزالة التلوث من مياه الشرب والسيطرة على الوضع وذلك بعد تسمم مئات الاشخاص جراء تسرب مياه المجاري الى مياه الشرب في عدة أحياء.

وقال رزكار في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه بعد مجيء 48 طبيبا متخصصا من السليمانية اخضعوا عينات من المياه الى التحليلات الطبية، مبينا أن نتائج تلك الفحوصات أظهرت أن سبب تلوث مياه الشرب يعود الى تسرب مياه المجاري إليها في عدد من الأحياء في القضاء.

وأضاف أن نتائج الفحوصات التي أُجريت أمس اظهرت أن الماء بات صالحا للشرب بعد ازالة التلوث ولا توجد أي مخاطر على صحة المواطنين.

وأُصيب أكثر من 2000 شخص بحالات "قيء وإسهال" في قضاء شهرزور خلال الأيام القليلة الماضية جراء حادثة تلوث المياه.