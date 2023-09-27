بعد تسع سنوات.. تحرير فتاة ايزيدية جديدة خطفها داعش

شفق نيوز/ اعلن مسؤول مكتب تحرير المخطوفين الايزيديين، اليوم الاربعاء، عن تحرير فتاة ايزيدية جديدة بعد مرور تسع سنوات على خطفها من بلدتها في قضاء سنجار.

وقال حسين القائدي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن فتاة ايزيدية تدعى "د ا" تم تحريرها بعد أن امضت تسع سنوات في أسر تنظيم داعش الارهابي، لافتا الى انه بلغ بذلك مجموع المحررين من اسر داعش ثلاثة آلاف و574 شخصا.

وأضاف القائدي؛ أن الفتاة المحررة تبلغ 23 عاما من عمرها وكانت في سن 14 من عمرها عندما تم خطفها في احدى المناطق التابعة لقضاء سنجار.

ولم يكشف القائدي عن المكان الذي تم تحرير الفتاة منه الا انه اكد وجود ما بين 3-4 أشخاص آخرين تم تحديدهم من أجل السعي لتحريرهم، مبينا انه في حال تم ذلك فإنه سيكشف عن اسم البلد التي وجدت فيه المخطوفة المحررة.

وفي شهر حزيران الماضي؛ أفادت دائرة شؤون المختطفين الإيزيديين في اقليم كوردستان، بأن جهوداً كبيرة بذلها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من أجل تحرير 6 ايزيديات من قبضة داعش.