بعد تسجيل إصابات مؤكدة.. السليمانية تدعو للحيطة والحذر من تفشي الكوليرا

شفق نيوز/ حذرت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، يوم السبت، من تفشي الكوليرا وأصدرت توجيهات للحماية منه.

جاء ذلك بعد تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا في مدينة السليمانية، حيث تم إدخال المصابين الى المستشفيات وهم تحت المراقبة الطبية.

وشددت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "غلي وتبريد مياه الشرب من الخزانات قبل استخدامها، وتغطية تلك الخزانات جيدًا لضمان بقاء الماء نظيفاً".

كما دعت مديرية الصحة في السليمانية المواطنين إلى "تجنب تناول الخضروات التي قد تكون ملوثة بمياه غير صالحة للشرب ولم يتم غسلها جيداً".

وكان مدير عام صحة السليمانية أعلن مساء يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق عن تسجيل 8 حالات بالكوليرا، داعيا المواطنين الى التعامل مع المرض على انه منتشر ويجب الوقاية منه.