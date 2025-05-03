بعد تسجيله أول إصابة بالحمى النزفية.. إقليم كوردستان يتخذ إجراءات مشددة

شفق نيوز/ شددت الجهات الصحية والبيطرية، في إقليم كوردستان، من إجراءاتها، بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في الإقليم، داعية المواطنين وأصحاب المجازر إلى الالتزام الصارم بالإرشادات والتعليمات الصحية، فيما حذّرت من مغبة الاستهتار بتلك التعليمات.

وقال الطبيب كاوة دزيي، أحد المختصين في مجال الصحة الحيوانية، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة مطالبة كل سنة بتنفيذ برامج تطعيم شاملة للحيوانات بلقاح خاص ضد مرض الحمى النزفية".

وشدد على "أهمية رش الحظائر بمبيدات لمكافحة نواقل المرض، مثل القراد والبعوض والخفافيش التي تساهم في نقل الفيروس"، مبينا أن "تعقيم المجازر باستخدام المبيدات المناسبة ضروري جدًا للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، كما يجب منع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، لأن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفشي المرض".

وحول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المواطنون لحماية أنفسهم، بين دزيي، "يجب على الناس تجنب الاختلاط بالحيوانات أو دخول حظائرها، وعدم شراء أو استهلاك اللحوم غير المذبوحة في مجازر رسمية، لأن هذه اللحوم قد تكون ملوثة وتشكل خطرًا مباشرًا على صحتهم".

ووصف المرض بـ"الخطير جدًا"، مضيفًا: "لا يوجد علاج محدد له حتى الآن، ويتسبب بنزيف داخلي قد يؤدي إلى الوفاة في حال لم يُعالج سريعًا، هو مرض يمكن اعتباره بمستوى خطورة كورونا إذا لم تتم السيطرة عليه".

وأشار إلى أن "المرض معروف منذ عقود، لا سيما في المناطق الحارة من إفريقيا، وهو موجود كذلك في أمريكا وبعض الدول الأخرى، إلا أن استخدام اللقاحات في تلك الدول ساعد في تقليص نسبة تفشيه بما يقارب 50 إلى 60%".

وفي السياق ذاته، تحدث مراسل وكالة شفق نيوز إلى عدد من الجزارين في أربيل، حيث شددوا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والذبح داخل المجازر المرخصة.

ويقول أحمد، وهو جزار، إن "الذبح خارج المجازر جريمة بحق الصحة العامة، فاللحوم التي تُختم من قبل وزارة الصحة هي الوحيدة الآمنة والمضمونة، لذلك نحن نناشد المواطنين بعدم شراء أي لحوم مجهولة المصدر".

ويشاركه الرأي الجزار دلشاد، مضيفًا "السلطات تقوم بدورها، لكن المسؤولية تقع أيضًا على الجزارين وأصحاب المواشي، علينا جميعًا التعاون، فالحفاظ على الصحة مسؤولية مشتركة".

وفي ظل هذه التطورات، تؤكد وزارة الصحة في الإقليم أنها ستكثف من حملات التفتيش والمراقبة، وستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يخالف التعليمات، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ذبح عشوائي خارج المجازر.