بعد تزايد الإصابات.. الصحة الكوردستانية تشدد إجراءاتها للوقاية من الكوليرا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل إصابات به في السليمانية واربيل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه مع حلول موسم الصيف وتسجيل إصابات بالإسهال لأعداد كبيرة من المواطنين، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على حالات الاسهال الشديد من قبل الاجهزة والمؤسسات الصحية في مختلف مناطق اقليم كوردستان وفقا لبرنامج وخطة مدروسة.

واشارت الى انه من اجل اطلاع المواطنين على واقع الحال، فقد اكدت الوزارة تسجيل تزايداً في نسب الاصابة بالاسهال الشديد، مبينة ان فرق الكشف عن الأوبئة قامت باجراءاتها وفقا للنسب القياسية للبحث والكشف عن حالات الاصابة بالكوليرا.

واضافت الوزارة انه تم تشخيص عدداً من الاصابات بالكوليرا لمختلف الاعمار في محافظتي السليمانية واربيل بعد التأكد منها في المختبرات، مشيرة الى انه لذلك فان الوزارة اتخذت اجراءات مشددة مع الجهات المعنية في الزراعة والبلديات والداخلية والمحافظات والادارات المستقلة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ودوائر الصحة في المحافظات والادارات المستقلة في مجال الوقاية والعلاج وتوفير المستلزمات الطبية.

وطالبت الوزارة المواطنين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالنظافة الشخصية وتناول المياه الصالحة للشرب والاغذية، مضيفة انه في حال ظهور أعراض الاسهال على المواطنين الاتصال الفوري بالمؤسسات الصحية من اجل منع حصول تطورات ولضمان سلامتهم.

بدورها اعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية، عن اعتماد البروتوكول الصحي القديم الخاص بامراض الاسهال والقيء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف توفير الية العلاج الطبي المناسب لمحاربة وباء الاسهال والقيء تم عقد اجتماع بحضور مدير عام الصحة صباح نصر الدين وأطباء الصحة والجهاز التنفسي في القطاع الخاص، لمناقشة البروتوكول الدوائي الخاص بالمرض.

واشارت الى أن جميع الأطباء في جميع الأقسام المختلفة أكدوا البقاء على نفس البروتوكول العلاجي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية ووزارة الصحة في إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت محافظة السليمانية عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء الكوليرا برئاسة المحافظ هفال أبو بكر، واتخذت اللجنة خمسة قرارات لمواجهة الوباء، كما السليمانية وفاة سجينين يعتقد إصابتهما بالكوليرا في سجن السليمانية.

كذلك أوعز المدير العام لدائرة الإصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان، احسان عبد الرحمن سليمان، بتعليق زيارة الموقوفين والمحكومين في اصلاحيات السليمانية بشكل وقتي من اجل حمايتهم من الاصابة بالكوليرا.