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بعد تراجع كبير.. اصابات كورونا تعاود الارتفاع باقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-26T13:24:38+0000
بعد تراجع كبير.. اصابات كورونا تعاود الارتفاع باقليم كوردستان

شفق نيوز/ عاودت اعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا في مختلف مناطق اقليم كوردستان، يوم الاحد، الى الارتفاع بحسب بيان لوزارة الصحة في الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة، وورد إلى وكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٧٦٣٣ عملية فحص اظهرت اصابة ١٢٦٥ مصابا جديدا، وفيما اشارت الى تعافي ١٠٨٥ مصابا من الفيروس، اكدت وفاة ١٤ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

وبشأن مجموع احصاءاتها فيما يخص الفيروس، أشار بيان الوزارة إلى أنها حجرت ٢١٨٧١ شخصاً منذ ظهور الفيروس خرجوا جميعاً، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبراتها للفترة ذاتها ٣٠٩٥٧٧٠ فحصاً، اظهرت اصابة ٣٢٦٦٩٧ شخصاً في جميع مناطق الاقليم، وبلغ عدد حالات التعافي من الاصابة ٢٩٢٩٦٧ مصاباً، وفيما بقي ٢٧٩٢١ مصابا تحت العناية الطبية، تأكد وفاة ٥٨٠٩ مصاباً في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الفيروس.

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