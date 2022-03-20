بعد تدميره بصواريخ ايرانية.. رجل الأعمال الكوردي شيخ باز وعائلته يتفقدون منزلهم (صور)

شفق نيوز/ قام رجل الأعمال الكوردي شيخ باز كريم البرزنجي يوم الأحد، بتفقد منزلها الذي تعرض للقصف بصواريخ إيران الباليستية.

ووثقت وكالة شفق نيوز؛ زيارة البرزنجي رفقة عائلته وهي تزور منزلها لاول مرة بعد الهجوم الايراني.

وتجولت العائلة في أرجاء المنزل للاطلاع على حجم الدمار الذي طال منزلهم العائلي نتيجة القصف.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان"، عاداً إياه "جريمة ضد الإنسانية".

كما اعتبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق"، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.