بعد تخصيص أكثر من 7 مليارات .. أربيل تضع خطة مسبقة لمواجهة نقص المياه في الصيف

شفق نيوز/ عُقد صباح اليوم الخميس اجتماع رفيع المستوى لمواجهة مشكلة نقص المياه خلال موسم الصيف في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وانطلق الاجتماع بحضور وزير الكهرباء كمال محمد صالح، ووزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ اربيل أوميد خوشناو، وممثل عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، و تم خلاله اتخاذ عدد من القرارات المهمة استعدادا لمواجهة هذه المشكلة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.

وذكر البيان أنه تقرر خلال الاجتماع تأسيس غرفة عمليات مشتركة بين وزارة البلديات والسياحة، ووزارة الكهرباء، ومحافظة أربيل تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل مراجعة المشاكل واتخاذ القرارات العاجلة لحل أي مشكلة تواجه المياه، فضلا عن إصدار قرارات أخرى وكالاتي:

-تقرر حفر 138 بئر ماء للشرب في مدينة أربيل وضواحيها.

-توفير الكهرباء للآبار الجديدة التي سيتم حفرها.

-توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للآبار كافة.

-تخصيص ميزانية للحالات الطارئة.

-إطلاق حملة لإزالة التجاوزات على شبكات الماء والكهرباء.

-اتخاذ تدابير أخرى ضمن مواجهة نقص المياه.

-وزارة البلديات والسياحة، ووزارة الكهرباء، ومحافظة اربيل، تراقب كفريق واحد من خلال غرفة العمليات المشتركة مشكلة نقص الماء في مدينة أربيل وإيجاد حل عاجل لها.

وخصصت حكومة اقليم كوردستان، مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 7 مليارات دينار لحل مشكلة مياه الشرب في اربيل.

وقالت حكومة الاقليم في بيان، إنه بأمر من مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان تم تخصيص اكثر من 7.5 مليارات دينار لحل مشكلة مياه شرب للمنازل.

وأوضح البيان، أن الاموال خصصت أيضاً لحفر آبار جديدة لمياه الشرب في محافظة اربيل وضواحيها في موسم الصيف لهذا العام.