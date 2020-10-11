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بعد تحويل 320 مليار دينار .. نشر جدول توزيع الرواتب في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-11T17:14:04+0000
بعد تحويل 320 مليار دينار .. نشر جدول توزيع الرواتب في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر في فرع البنك المركزي العراقي بمدينة اربيل يوم الاحد بأن الحكومة الاتحادية حوّلت مبلغاً الى رصيده قدره 320 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الامر صدر بتحويل المبلغ، وانه سيصل غدا الاثنين الى فرع اربيل وبعد غد الثلاثاء سيتم الشروع بتوزيع الرواتب.

وبحسب جدول صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم فإن الوزارة ستبدأ بصرف الرواتب لوزارة الصحة وتنتهي بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وكما يأتي جدول توزيع الرواتب:

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