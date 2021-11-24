بعد تحريضه المتظاهرين .. مجهولون يختطفون مقرباً من لاهور طالباني

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الأربعاء باختطاف كاروان علي شامار أحد المقربين من الرئيس المشترك (المعزول) للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور طالباني في مدينة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأنه في ساعة متأخرة من ليلة أمس تم التعرض لمنزل شامار الواقع في وسط مدينة السليمانية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة إذ قام أفرادها بالاعتداء على المختطف و تم ضربة ضرباً مبرحاً و بعد ذلك اقتادوه لمكان مجهول.

وأضاف المصدر أن التوقعات تشير إلى أن سبب الإختطاف يعود إلى اتهام كاروان بقيامه بتحريض المتظاهرين على حرق مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية .

و اشار المصدر الى قيام مجموعة مسلحة باختطاف شقيق كاروان المدعو "رييوار علي شامار" في التاسع من أكتوبر الماضي و القيام بتعذيبه من قبل الجهة التي اختطفته.

هذا وقد أقدم يوم امس متظاهرون غاضبون على حرق جزء من بناية مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها السليمانية خلال الايام القلائل الماضية.