بعد تجديد ولايته.. نيجيرفان بارزاني للمالكي: خبرتكم ستُسهم في تعزيز الحوار الوطني

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، نوري المالكي بمناسبة تجديد انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية خلال المؤتمر العام التاسع عشر للحزب.

وجاء في بيان رسمي صادر عن بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة تجديد الانتخابات وتوليهم الأمانة العامة لحزب الدعوة الإسلامية خلال المؤتمر التاسع عشر، أتقدّم بأحرّ التهاني إلى الأخ العزيز نوري المالكي، متمنياً له ولحزب الدعوة دوام النجاح والتوفيق".

وأضاف بارزاني، أن "تجديد الثقة بسيادتهم يُعدّ تقديراً للدور السياسي البارز الذي اضطلعوا به، ودليلاً على الاحترام والمكانة التي يحظون بها، وأنا على يقين أن خبرتهم وكفاءتهم ستُسهم في تعزيز الحوار الوطني، وترسيخ أسس النظام الديمقراطي، والتعايش والتفاهم بين جميع مكونات الشعب العراقي".

وأعاد المؤتمر الـ19 لحزب الدعوة الاسلامية، اليوم، انتخاب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اميناً عاماً للحزب.

وتولى المالكي الامانة العامة للحزب منذ العام 2006 إبّان توليه رئاسة الحكومة العراقية، بدلا عن ابراهيم الجعفري الذي انشق عن حزب الدعوة وشكل جناحا سياسيا جديدا.

وحزب الدعوة الإسلامية حزب سياسي عراقي وأحد الأحزاب الشيعية الرئيسية تأسس في العام 1957 ويعد المرجع الديني محمد باقر الصدر (أعدمه نظام صدام) أحد أبرز مؤسسيه.