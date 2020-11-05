بعد تبنيه تفجيراً استهدف البيشمركة.. حزب العمال يدعو إقليم كوردستان للحوار

شفق نيوز/ دعا حزب العمال الكوردستاني، يوم الخميس، إقليم كوردستان، إلى الحوار لاحتواء التوتر، عقب استهداف قوات البيشمركة في هجمات بمحافظة دهوك.

وكان حزب العمال الكوردستاني تبنى انفجار عبوتين ناسفتين استهدف موكباً لقوات البيشمركة في قرية بناحية جمانكي بمحافظة دهوك، أعقبها شن هجومين، الأول استهدف قوة للبيشمركة واوقع إصابتين، والثاني استهدف عناصر بحماية بئر نفطية في محافظة دهوك ايضاً وادى حادث جمانكي بسقوط عنصر في البيشمركة ضحية وإصابة ثلاثة أخرين.

وقال هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني في جبال قنديل، لوكالة شفق نيوز، إن القتال لا يصب في مصلحة احد، وأن ما حصل في جمانكي هو لدرء خطر القتال ومنع قوات البيشمركة في التقدم تجاه معسكراتنا".

ودعا زاكروس "الحكومة العراقية الى التدخل لوقف انتهاكات تركيا كون جنوب كوردستان جزء من الاراضي العراقية".

وتسبب هجوم "العماليين" بموجة ادانة واسعة من قبل الرئاسات في الإقليم، والحكومة العراقية.