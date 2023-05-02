بعد بغداد.. وزير الدفاع الايطالي في أربيل للقاء قادة اقليم كوردستان

‏شفق نيوز / وصل وزير الدفاع الإيطالي كويدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد كان في استقبال وزير الدفاع الإيطالي في مطار أربيل الدولي.

‏وأضاف المراسل نقلا عن مصادر مطلعة فإن وزير الدفاع الإيطالي سيجري خلال زيارته الرسمية لقاءات متعددة مع المسؤولين في اقليم كوردستان لبحث عدد من الملفات.

وتعد أربيل الوجهة الثانية لوزير الدفاع الإيطالي بعد العاصمة بغداد، إذ ذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "السوداني استقبل، اليوم، غويدو كروسيتو، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي وعدد من القادة العسكريين"، مبينا أن "اللقاء تناول سير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية، على مختلف المستويات".

وأبلغ السوداني وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو ، بأن هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، وأكد خلال اجتماع جمعه مع نظيره العراقي عزمه وضع خطط عسكرية مشتركة بين البلدين.