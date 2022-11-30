بعد بغداد.. أربيل تعلن الغاء فحص فيروس كورونا للمسافرين بدءا من الغد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، يوم الأربعاء، إلغاء فحص فيروس كورونا للمسافرين.

‏وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس حيث سيتم الغاء ابراز شهادات فحص فيروس كورونا للمسافرين عبر المطار او القادمين اليه".

وكانت ادارة مطار اربيل قد فرضت خلال السنتين الماضيتين قيودا على المسافرين بسبب تفشي فيروس كورونا، منها ابراز شهادة لقاح كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، إلغاء شرط لقاح فيروس كورونا على المسافرين والوافدين الى البلاد.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما يخص إجراءات جائحة كوفيد -19، تود سلطـة الطيـران المـدني العراقـي أن تبين لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بعدم مطالبة الوافدين او المغادرين ( العراقيين والأجانب) بشهادة تلقيح كوفيد - 19 اعتباراً من 2022/12/1 .