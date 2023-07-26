بعد بغداد .. السليمانية محطة ثانية للمركز المالي الدولي للعراق (صور)

شفق نيوز/ أقام مركز المدينة الدولي للمال والأعمال، اليوم الأربعاء، لقاء في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بحضور عدد من رجال الأعمال والمتخصصين في الشأن الاقتصادي لنقل رؤيته المالية.

وقال عضو اللجنة المشرفة على تأسيس مركز المدينة شيروان أنور في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "بهدف نقل رؤية المركز من العاصمة بغداد الى السليمانية وبعدها إلى بعض المحافظات العراقية لتأمين بيئة اقتصادية آمنة، عقد اليوم، هذا اللقاء الموسع بحضور أعضاء من هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية".

وأضاف أنور أن "مركز المدينة للمال والاعمال تأسس برؤية محافظ البنك المركزي العراقي الذي طرحها قبل أكثر من شهرين في المؤتمر المصرفي الأخير في بغداد وبعدها عقد رجال الأعمال والمال عدة لقاءات لنقل رؤية المركز لمدينة السليمانية".

وبيّن أن "المركز سيقدم خدمات مصرفية ومالية وسيضم شركات خدمات مالية وشركات وساطة اضافة الى الخدمات الساندة الاخرى وحاضنات الاعمال".

واشار أنور إلى أن "الأركان الثلاثة لإدارة المال والمؤلفة من البنك المركزي العراقي، وسوق الأوراق المالية، وحاضنات الأعمال ممكن أن تؤمن بيئة اقتصادية ومالية آمنة في البلاد خصوصاً حينما يكون هنالك تنسيق بين تلك الأركان، وحينما تكون منتشرة بصورة منضبطة"، مبينا أن "المركز سيوفر الايدي العاملة التي ستخدم المجتمع وخصوصا من يريد توسيع مشاريعه كما ويخلق بيئة لتدريب وتطوير الشباب من خلال حاضنات الاعمال".