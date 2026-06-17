بعد بحث دام 10 أيام.. العثور على جثة الطفلة الكربلائية "رقية" في شلال "زلم"

شفق نيوز - حلبجة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في مديرية الدفاع المدني بمحافظة حلبجة، اليوم الأربعاء، من العثور على جثة الطفلة "رقية"؛ السائحة المنحدرة من محافظة كربلاء، والتي فُقدت إثر سقوطها في مياه شلال "زَلَم" قبل نحو 10 أيام.

ونقلت قنوات فضائية محلية كوردية مقاطع مصورة أظهرت لحظة العثور على جثة الطفلة، ومحاولة فرق الإنقاذ انتشالها من عيون "زلم"، وسط تدفق تيارات مائية وأمواج قوية بين الصخور الوعرة.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع تأكيد مدير الدفاع المدني في محافظة حلبجة، العميد عابدين عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من صباح اليوم، مواصلة عمليات التفتيش وتضييق دائرة البحث في عيون "زلم" بعد مرور عدة أيام من التمشيط الدقيق داخل المصيف.

وكانت الجهات المختصة في محافظة السليمانية قد شرعت، أمس الثلاثاء، بتحويل جزء محدود من مجرى المياه في مصيف "أحمد آوا" عبر أنابيب ضخمة، في محاولة ناجحة لتسهيل عمليات البحث والوصول إلى نقطة الشلال الحرجة والعميقة.

وكان عشرات المتطوعين من أهالي حلبجة والمناطق المجاورة قد شاركوا إلى جانب الفرق الرسمية طيلة الأيام الماضية في عمليات البحث الواسعة، في مشهد عكس حالة تضامن إنساني كبيرة مع عائلة الطفلة، لإنهاء حالة القلق والترقب التي سيطرت على ذويها والأوساط الشعبية منذ وقوع الحادث المفجع.