بعد انقطاع بسبب كورونا .. أربيل تحتضن معرضا هو الأول من نوعه (صور)

شفق نيوز/ بمشاركة 87 شركة من 8 دول أُقيم اليوم الأربعاء في قاعة معرض أربيل الدولي المعرض الأول للصناعات الانشائية والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وقال سوران قادر المشرف على معرض أربيل الدولي في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز : هذا المعرض يعتبر فرصة للتقارب بين أصحاب الشركات وأصحاب العمل في إقليم كوردستان وياتي في وقت لم نستطيع إقامة المعارض منذ فترة بسبب جائحة كورونا.

وأشار الى انه لغاية نهاية العام الحالي ستكون هناك معارض أخرى تجارية واستثمارية مع معرض للشركات الإيرانية في الشهر القادم ومعرض خاص بالشركات المحلية أيضا يقام في الشهر القادم.

وهذا يعتبر أول معرض يقام منذ تفشي فيروس كورونا لإقليم كردستان بداية العام الماضي.