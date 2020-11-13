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بعد انقاذهم من الغرق.. 25 مهاجراً كوردياً يصلون إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-13T15:09:16+0000
بعد انقاذهم من الغرق.. 25 مهاجراً كوردياً يصلون إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قالت منظمة "لوتك (القمة)" المعنية بحقوق اللاجئين إن 25 مهاجراً كوردياً وصلوا يوم الجمعة إلى إقليم كوردستان بعد انقاذهم من الغرق في البحر المتوسط قبل نحو شهر.

وكان خفر السواحل المصري قد أنقذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وهم من سكان إقليم كوردستان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد عطل أصاب القارب الذي كان يقلهم في عرض البحر المتوسط.

وبقي هؤلاء محتجزين في مصر لحين نقلهم إلى الإقليم.

وقال مستشار لوتكة، وهي منظمة مستقلة، لقمان حسين لوكالة شفق نيوز، إن 25 مهاجرا كورديا وصلوا اليوم إلى مطار السليمانية قادمين من مصر.

وأضاف أن هؤلاء بقوا لمدة شهر في الحجز بمصر بعد انقاذهم من عرض البحر، مبينا أن منظمة لوتكة تعاونت مع السفارة العراقية في مصر لإطلاق سراحهم ومن ثم إعادتهم إلى الإقليم.

وأشار حسين إلى أن المهاجرين العائدين جرى نقلهم على متن طائرة خاصة من مصر إلى مطار السليمانية.

وكان المهاجرون الكورد قد أبحروا من السواحل التركية بهدف الوصول إلى السواحل الإيطالية في مسعى للوصول إلى أوروبا قبل أن يتعطل قاربهم وينقذهم خفر السواحل المصري من عرض البحر.

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