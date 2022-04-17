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بعد انفجار تسبب بمقتل واصابة عمال .. السليمانية تغلق مصنعاً للصلب وتحيل مالكه للقضاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-17T07:08:32+0000
بعد انفجار تسبب بمقتل واصابة عمال .. السليمانية تغلق مصنعاً للصلب وتحيل مالكه للقضاء

شفق نيوز/ قررت قائممقامية محافظة السليمانية، يوم الأحد، إغلاق مصنع الصلب "ماستر ستيل" الذي شهد قبل ايام حادثة انفجار، وذلك بسبب عدم توفر أية شروط لسلامة العمال فيه.

وذكرت القائممقامية في بيان اليوم، ان لجانها أغلقت مصنع "ماستر ستيل" المتخصص بصهر الصلب الحديد في منطقة "تانجرو".

ونقل البيان عن رئيس لجنة سلامة العمال في قائممقامية السليمانية، إنه لا تتوفر أي شروط لسلامة العمال، ولا تتوفر أيضا أي شروط صحية في المصنع بما في ذلك عدم وجود سيارات إسعاف، وأجهزة ومعدات كشف المتفجرات.

وذكرت القائممقامية بأنه فضلا عن اغلاق المصنع فإن مالكه سيواجه القانون.

وقتل شخص واحد وأصيب ما لايقل عن 13عاملا في يوم السبت التاسع من شهر نيسان/ أبريل الجاري في انفجار لمصنع الحديد بمحافظة السليمانية اثر حريق اندلع فيه.

وأبلغ مصدر في حينها وكالة شفق نيوز؛ أن سبب التفجير هو وجود قاذفة هاون بين المواد الحديدية التي يقوم المصنع بصهرها وتحويلها إلى حديد تسليح.

واضاف المصدر أن هذه القذيفة يتوقع انها لم يتم اكتشافها من قبل أجهزة السونار قبل إدخالها إلى فرن الصهر، الأمر الذي تسبب بانفجارها.

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