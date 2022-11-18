سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد انفجار السليمانية.. وزارة الداخلية تشكل فريقاً لمواجهة الكوارث

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-18T12:14:36+0000
بعد انفجار السليمانية.. وزارة الداخلية تشكل فريقاً لمواجهة الكوارث

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بتقديم كل ما يلزم لمعالجة المصابين في انفجار السليمانية ويأمر بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة الكوارث.

وقال ريبر أحمد، خلال مؤتمر صحفي، "جئنا لتقديم التعازي لذوي الضحايا، كممثلين عن رئيس حكومة إقليم كردستان وإجراء كل ما يلزم لمعالجة المصابين".

وأكد أن "رئيس الحكومة دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إلى التعامل مع الحادث بشكلٍ مهني خلال عملية رفع الأنقاض، للخروج بأقل الأضرار".

وأوضح ريبر أحمد أنه "دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، لتشكيل فريقٍ خاص تكون مهمته مواجهة الكوارث المتمثلة بالزلازل واندلاع النيران وكل الحوادث المفاجئة".

وارتفعت حصيلة انفجار السليمانية الغازي إلى 15 ضحية و12 مصاباً، في وقت انتهت فيه فرق الدفاع المدني من عملية إخلاء العالقين تحت ركام المنزل المنهار جراء الانفجار.

وأكدت مديرية شرطة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، أن "التفجير كان بسبب خلل تكنيكي، في منظومة غاز التدفئة، بالمنزل الذي وقع فيه الحادث.

related

حصيلة كورونا اليومية بإقليم كوردستان: 18 وفاة و475 إصابة جديدة

Date: 2021-11-15 14:15:57
حصيلة كورونا اليومية بإقليم كوردستان: 18 وفاة و475 إصابة جديدة

حكومة إقليم كوردستان تحدد عطلة عيد الأضحى

Date: 2021-07-13 12:31:24
حكومة إقليم كوردستان تحدد عطلة عيد الأضحى

التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

Date: 2021-02-28 12:22:16
التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

بأعمال يدوية متوارثة.. 43 ألف غجري يعيشون في اقليم كوردستان ومطلبهم واحد (صور)

Date: 2022-04-11 11:25:51
بأعمال يدوية متوارثة.. 43 ألف غجري يعيشون في اقليم كوردستان ومطلبهم واحد (صور)

اربيل تلغي حظر تجوال العيد وفق ضوابط

Date: 2021-05-06 23:08:19
اربيل تلغي حظر تجوال العيد وفق ضوابط

كورونا كوردستان.. 282 إصابة و12 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

Date: 2021-12-02 14:25:48
كورونا كوردستان.. 282 إصابة و12 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

أمريكا تؤكد دعمها لحماية كيان إقليم كوردستان والمفاوضات بين أربيل وبغداد

Date: 2020-12-09 16:00:15
أمريكا تؤكد دعمها لحماية كيان إقليم كوردستان والمفاوضات بين أربيل وبغداد

كوردستان تسجل انخفاضاً باعداد وفيات واصابات فيروس كورونا

Date: 2021-07-31 12:59:35
كوردستان تسجل انخفاضاً باعداد وفيات واصابات فيروس كورونا