بعد انفجار السليمانية.. وزارة الداخلية تشكل فريقاً لمواجهة الكوارث

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بتقديم كل ما يلزم لمعالجة المصابين في انفجار السليمانية ويأمر بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة الكوارث.

وقال ريبر أحمد، خلال مؤتمر صحفي، "جئنا لتقديم التعازي لذوي الضحايا، كممثلين عن رئيس حكومة إقليم كردستان وإجراء كل ما يلزم لمعالجة المصابين".

وأكد أن "رئيس الحكومة دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إلى التعامل مع الحادث بشكلٍ مهني خلال عملية رفع الأنقاض، للخروج بأقل الأضرار".

وأوضح ريبر أحمد أنه "دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، لتشكيل فريقٍ خاص تكون مهمته مواجهة الكوارث المتمثلة بالزلازل واندلاع النيران وكل الحوادث المفاجئة".

وارتفعت حصيلة انفجار السليمانية الغازي إلى 15 ضحية و12 مصاباً، في وقت انتهت فيه فرق الدفاع المدني من عملية إخلاء العالقين تحت ركام المنزل المنهار جراء الانفجار.

وأكدت مديرية شرطة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، أن "التفجير كان بسبب خلل تكنيكي، في منظومة غاز التدفئة، بالمنزل الذي وقع فيه الحادث.