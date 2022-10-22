بعد انخفاض لعامين.. زيادة كميات خزن مياه سد "باوەشاسوار" في كوردستان

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد باوەشاسوار، في قضاء كفري بادارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، انخفاض منسوب مياه السد، منذ عامين بسبب انخفاض كمية الأمطار في المنطقة هذا العام، على عكس العام الماضي، فيما أكد زيادة كمية المياه إلى أكثر من 400 ألف متر مكعب.

وقال مدير سد باوە شاسوار في قضاء كفري، عزيز كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منسوب المياه في سد باوە شاسوار انخفض منذ عامين بسبب قلة هطول الأمطار".

وأضاف: "لكن هذا العام، على عكس العام الماضي، لدينا برنامج جيد لتعديل طريقة إعادة المياه للمزارعين، وهو ما جعل مستوى المياه للسد هذا العام مرضيا مقارنة بالعام الماضي".

ولفت المسؤول الكوردي، إلى أن "السد يحتوي حالياً على 1.9 مليون متر مكعب من المياه بزيادة 400 ألف متر مكعب عن العام الماضي".