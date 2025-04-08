بعد انتهاء مواجهة القادسية.. جمهور فريق دهوك يشعل شوارع المحافظة بالاحتفالات (صور وفيديو)

شفق نيوز/ شهدت الشوارع الرئيسة في مدينة دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، أجواء احتفالية مميزة عقب تعادل فريق دهوك أمام نظيره القادسية الكويتي ضمن منافسات بطولة أبطال كأس الأندية للخليج.

وأقيمت المباراة على ملعب محمد الحمد في دولة الكويت عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ومع انطلاق صافرة النهاية، خرجت مئات المركبات في شوارع مدينة دهوك وهي ترفع أعلام النادي وتصدح بالأهازيج والأغاني الحماسية التي تعكس التعلق الكبير بالنادي، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وجاب المشجعون الساحات والشوارع مرددين شعاراتهم المعتادة في مشهد احتفالي عكس روح الانتماء والولاء للنادي.

وذكر هارون دهوكي، وهو أحد مشجعي النادي، لوكالة شفق نيوز، أن "التعادل خارج الأرض أمام فريق بحجم القادسية يعد نتيجة إيجابية"، مضيفاً أن "الجماهير تعاملت مع المباراة وكأنها انتصار، نحن واثقون من قدرات فريقنا وسنحقق الفوز في ملعبنا، وهذه مجرد بداية والرد سيكون أقوى في مباراة الإياب".

من جانبه، أشار المشجع أرين جعفر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الحسم الحقيقي سيكون في ملعب دهوك"، منوهاً إلى أن "الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق".

وأضاف "لدينا لاعبين على مستوى عالٍ وجمهور لا يتخلى عن فريقه، سنكون في الموعد وسنحمل الكأس بين جماهيرنا في دهوك".

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 15 نيسان/ أبريل الجاري، على ملعب دهوك في العراق، حيث سيتم تتويج البطل بناء على نتيجة المباراتين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول "البطل" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيتحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل حارس مرمى على 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي أيضاً.