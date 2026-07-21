بعد انتهاء مهامه.. القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان يشكر دعم نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز - أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، القنصل الفرنسي لدى الإقليم يان بريم، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن رئيس الإقليم قدّم شكره وتقديره لبريم نظراً لخدماته ودوره البارز في تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في حياته ومهامه ومحطات عمله المستقبلية.

من جانبه، أعرب القنصل الفرنسي عن سعادته واعتزازه بالعمل في إقليم كوردستان، مجدداً شكره وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني ومؤسسات إقليم كوردستان على الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قُدمت له طوال فترة عمله.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، وفقا للبيان.