بعد "انتقامه" لمقتل شقيقه.. شرطة أربيل: "جهمور رستم محمد" سلّم نفسه طوعاً

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، مساء اليوم الاثنين، عن تسليم "جمهور رستم محمد" لنفسه طوعاً بعد أيام من تنفيذه جريمة قتل "انتقاماً" لمقتل شقيقه في إدارة كرميان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المتهم "جمهور رستم محمد"، من مواليد عام 1964، قام بتسليم نفسه إلى قوات شرطة محافظة أربيل.

وأشارت إلى أنه "كان قد صدر بحقه أمر إلقاء قبض على خلفية مقتل مواطنين في قضاء كفري بتاريخ 24/9/2025، حيث تم توقيفه بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق المختص".

وكان مصدر أمني في إدارة كرميان قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمقتل عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجوم مسلح في قضاء كفري.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين اغتالوا (أكبر حاجي رستم)، وهو عضو بارز في الحزب وكذلك من الشخصيات المعروفة في قضاء كفري، لأسباب ما زالت مجهولة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن الجناة، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة".

وبحسب مصدر أمني ذكر لوكالة شفق نيوز، أن "(جمهور رستم محمد) وهو شقيق العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (أكبر حاجي رستم)، كان قد قام في نفس يوم مقتل شقيقه بالتوجه إلى منزل القتلة وأقدم على قتل أب وأخ القاتل، انتقاماً لشقيقه".