بعد انتشار مقطع مصور لطفل.. اربيل تتخذ اجراءات بحق مالك الملهى (صور)

شفق نيوز/ ‏أعلنت قائمقامية أربيل يوم الثلاثاء، إغلاق أحد الملاهي الليلية بسبب انتشار مقطع فيديو يظهر طفلا داخل الملهى.

واغلقت اللجان التابعة للقائقامية احد الملاهي الواقعة في منطقة ناز ناز في اربيل.

وقال قائمقام اربيل نبز عبدالحميد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "القائمقامية قامت اليوم بإغلاق هذا المكان وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الملهى".

واضاف ان "هذا الامر يعارض حقوق الطفل و يُعتبر استغلالا للأطفال"، مشيرا إلى ان "الجهات المعنية تبحث الان عن عائلة الطفل".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا يظهر فيه طفل وهو يقوم بإلقاء أوراق النقود على احدى الراقصات في ملهى ليلي، اتضح أنه في اربيل.