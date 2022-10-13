بعد انتخابه رئيساً.. بافل طالباني يعتبر عبد اللطيف رشيد مرشحاً للإتحاد الوطني وتنصيبه "انتصاراً"

شفق نيوز/ وصف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الخميس، انتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد بأنه "انتصار" للشعب الكوردي والعراق عموماً، مشيرا الى ان عملية انتخاب الرئيس تمت على الرغم من "المؤامرات".

وجاء انتخاب رشيد بعد أن وافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني على سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق الرئاسي مما افسح المجال لانتخاب رئيس جديد بدلا من برهم صالح الذي ظل يحظى بدعم الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى اللحظة الأخيرة.

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يا جماهير شعب كوردستان أخيراً فاز حزبكم الاتحاد الوطني الكوردستاني في العملية السياسية في العراق، وعلى الرغم من جميع المؤامرات والمآرب لم يتم النيل من إرادته وقد أصرّ على قراره الوطني".

وأضاف أن "نيل ثقة مجلس النواب العراقي وانتخاب السياسي ومناضل بدايات تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق الاتحادي كان انتصاراً لإرادة الشعب والعملية السياسية والاتحاد الوطني".

وتابع "ومع تهنئتي الحارة له، فإنني على ثقة بأنه وبالاستناد على الماضي، سيكون له دور في القضايا السياسية والوطنية والعمل التنظيمي، سينجح في هذه المهمة الجديدة والمصيرية في تنفيذ المهام الوطنية والدستورية".

وأردف طالباني "هنا نوضح للجميع بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني كسابق عهده سيكون حاميا لحقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد، وسنكون في الجبهات الأمامية لتقديم الخدمات وحماية الحقوق الدستورية لشعبنا. وسنستمر في مساعينا لتعزيز الوئام ووحدة الصف بين الأطراف من أجل تعزيز مكانة الإقليم وتقديم خدمات أكثر لجماهيرنا العزيزة".

واعتبر أن انتخاب رئيس الجمهورية "انتصارً للشعب الكوردي والعراق في هذه العملية المهمة والمصيرية، وعلى اختلاف ألواننا وأصواتنا وتوجهاتنا، فإن على عاتقنا مهمة واحدة وهي حماية وحدة صف البيت الكوردي ووحدتنا في المركز".

وختم بالقول "أود أن أشكر فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني وقيادته الذين كانوا لنا سندا خلال الفترة الماضية، كما أشكر شركائنا في إقليم كوردستان والعراق".

ونجح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.