بعد الإمارات .. رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور فرنسا

شفق نيوز/ من المقرر أن يتوجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غدا الخميس إلى فرنسا بعد أن ينتهي من زيارته التي يجريها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سفين دزيي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم بتصريح أدلى به للصحفيين من دبي، إنه بعد انتهاء القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات سيتوجه رئيس حكومة الاقليم بزيارة رسمية إلى فرنسا.

وأضاف أن الزيارة ستشهد مناقشة العلاقات بين اربيل وبغداد اضافة الأوضاع والقضايا الراهنة مع المسؤولين في باريس.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد 12 شباط (فبراير) 2023، على رأس وفد حكومي إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي التي انطلقت في 13 من الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وعقد رئيس الحكومة، خلال أعمال القمة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار الزعماء والمسؤولين والمفكرين وأصحاب الأعمال العرب والإقليميين والعالميين.

وتعقد القمة العالمية للحكومات في دبي سنوياً، وتجمع هذا العام نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً وآلاف المسؤولين الحكوميين.