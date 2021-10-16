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بعد الإخفاق بالانتخابات.. قيادة الجماعة الكوردستانية ترفض استقالة المجلس الأعلى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T18:27:28+0000
بعد الإخفاق بالانتخابات.. قيادة الجماعة الكوردستانية ترفض استقالة المجلس الأعلى

شفق نيوز/ رفض مجلس قيادة جماعة العدل الكوردستانية، مساء السبت، استقالة المجلس الاعلى للجماعة بعد الاخفاق في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وجاء في تسريبات لوسائل اعلام تابعة للجماعة من داخل اجتماع لها يعقد الان، وتابعتها شفق نيوز، أن "اجتماع مجلس قيادة جماعة العدالة باشراف امير الجماعة علي بابير، لمناقشة نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري مستمر، مبينا ان "مجلس القيادة رفض استقالة المجلس الاعلى للجماعة".

واشارت الى ان "الاجتماع يعقد في السليمانية وفيها قدم مجلس قيادة الجماعة شكره اعضاء وكوادر وناخبي الجماعة في تلك الانتخابات لمساعيهم لفوز الجماعة ومرشحيها".

واكدت ان "القيادة شكلت لجنة لتقييم تقرير المجلس وتشكلت اراء وملاحظات لدى اعضاء القيادة بهدف كشف الاشخاص والجهات التي كانت مقصرة وتسببت بنقص عدد المقاعد التي فازت بها الجماعة".

واضافت انه "ومن اجل معالجة حالات القصور في الانتخابات سيكون للجماعة موقف جدي بشأن ملاحظات وانتقادات المخلصين وحلقات الجماعة وتتابعها بدقة".

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