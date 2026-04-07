بعد الهجوم الأخير.. مسرور بارزاني: القصاص آتٍ عاجلاً أم آجلاً

دان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الاعتداء الذي استهدف مواطنين في إقليم كوردستان، وأسفر عن مقتل زوجين، واصفاً الحادث بـ"المؤسف والمحزن".

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء تكرر مرة أخرى دون أي مبرر على المواطنين الأبرياء في إقليم كوردستان"، مقدماً تعازيه إلى عموم أبناء شعب كوردستان.

وأضاف أن "هذه الهجمات تكررت مرات عديدة دون سبب أو مبرر"، مؤكداً أن "كل من تلطخت يداه بدماء شعبنا سينال جزاءه عاجلاً أم آجلاً".

وشدد بارزاني، على أن حكومة الإقليم ستواصل المضي على نهج الشهداء "من أجل حرية وكرامة الشعب"، مؤكداً الاستمرار في الدفاع عن أرض الوطن، على حد قوله.

وكانت وزارة البيشمركة أعلنت، في بيان سابق، أن "مجاميع مسلحة استهدفت أحد مقار قوات البيشمركة ضمن حدود إدارة رابرين بطائرتين مسيرتين مفخختين"، فيما أشارت إلى أن "منزل منتسب في قوات البيشمركة في أربيل تعرض لثلاث طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى مقتله وزوجته".

كما أفاد مصدر محلي، ليل الاثنين – الثلاثاء، بحدوث هجوم بطائرة مسيرة في منطقة جوار قورنه التابعة لقضاء رانية ضمن إدارة رابرين، دون ورود تفاصيل حينها عن حجم الخسائر.