بعد الهجوم الأخير لداعش .. نيجيرفان بارزاني يدعو لوضع حد نهائي للإرهابيين

شفق نيوز/ ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش مساء أمس في قضاء مخمور والذي سقط على إثره عدد من الضحايا من المدنيين وقوات البيشمركة، داعيا إلى ضرورة وضع حد نهائي لأعمال الإرهابيين.

وقال الرئيس بارزاني في بيان اليوم، "ندين بشدة الهجوم الوحشي الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية في منطقتي (سركران، وقرجوغ) في حدود مخمور على المدنيين، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة أشقاء من أُسرة واحدة وإصابة عدد آخر من المدنيين، إلى جانب استشهاد عدد من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر منهم خلال عملية مطاردة الإرهابيين".

كما أعرب عن عُق تعازيه القلبية إلى "أُسر الشهداء"، متمنيا في الوقت ذاته الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد رئيس الإقليم على أن التهديدات والهجمات اليومية لإرهابيي تنظيم داعش تتطلب ردود فعل قوية، واتخاذ تدابير دفاعية وعسكرية رصينة من العراق وإقليم كوردستان، وتستوجب وضع حد نهائي لجرائم وأفعال الإرهابيين.

وتابع بالقول "ولهذا الغرض هناك حاجة إلى مراجعة الوضع والقدرة العسكرية، واتخاذ خطوات سريعة، وآنية لزيادة التعاون الفعال بين الجيش العراقي والبيشمركة بمشاركة ودعم التحالف الدولي لسدة الفجوة الأمنية والعسكرية خاصة في المناطق الواقعة بين البيشمركة والقوات العراقية".

واستطرد رئيس إقليم كوردستان قائلا: من الناحية السياسية ينبغي للقوى والأطراف العراقية أن تعلم أنه إذا لم يتم تصحيح مسار العملية السياسية، وإذا لم يتحقق الهدوء والاستقرار السياسي في البلاد فإن الإرهابيين سيستغلون الوضع أكثر لذلك فإن المسؤولية الوطنية تحتم على العراقيين كافة التغلب على الصراع السياسي، وأن نتصدى جميعا للإرهاب، ونعمل على ترسيخ الأمن والإستقرار".