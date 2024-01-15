بعد الهجمات .. تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار اربيل الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار اربيل الدولي بعد سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ استهدفت محيط مطار اربيل وعدة أماكن متفرقة، وبعضها تم اسقاطها بالمضادات الجوية مع تفعيل صافرات الانذار في القنصلية ومركز المطار.

وأشار إلى توقف الحركة الملاحية في مطار اربيل بشكل مؤقت تحسبا من هجمات اخرى. هذا ولم يتم التأكد حتى اللحظة من مكان انطلاق الصواريخ ، وحسب المعلومات الاولية الواردة انها كانت بعيدة المدى.