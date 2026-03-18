بعد الهجمات المتكررة.. البيشمركة تطالب السوداني بردع الجماعات "الخارجة عن القانون"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، تعرض مقرين تابعين لوحداتها في محافظتي أربيل والسليمانية لهجمات باستخدام طائرات مسيّرة (درون).

وذكرت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الهجمات أسفرت عن إصابة ثلاثة من مقاتلي البيشمركة بجروح، مبينةً أن هذا الاعتداء يُعد استمراراً لسلسلة من الهجمات السابقة على مقرات قوات البيشمركة، حيث تم إبلاغ القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة العمليات المشتركة بهذه الانتهاكات.

وأدانت الوزارة، بحسب البيان، هذه الأعمال، مطالبةً القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ خطوات عاجلة لردع الجماعات الخارجة عن القانون ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفي فجر اليوم، تصدت منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف الدولي لسلسلة هجمات جديدة بطائرات مسيّرة في سماء أربيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني المكثف لتأمين أجواء عاصمة إقليم كوردستان.

وتأتي هذه الموجة الجديدة لترفع حصيلة المسيرات المتصدى لها منذ فجر اليوم الأربعاء إلى خمس طائرات، حيث أُسقطت الأولى في وقت مبكر وسط أربيل، تلاها اعتراض طائرتين إضافيتين في سماء المدينة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة التي طالت مركز العاصمة وقضاء كويسنجق.