بعد المناطق الجبلية.. النفط الأبيض يصل أطراف المدن الكوردستانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، البدء بعملية توزيع النفط الأبيض على المواطنين الساكنين في أطراف المدن الكوردستانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية توزيع النفط الأبيض في المناطق الجبلية انتهت، بعد توزيع 64 مليون لتر هناك"، مشيرة إلى "البدء بتوزيع النفط على المواطنين الساكنين في أطراف المدن كخطوة ثانية".

وأضافت: "حتى الآن، جرى توزيع نحو مليوني لتر من النفط الأبيض، على 8 آلاف و500 اسرة في أطراف المدن"، مؤكدة أن "هذه العملية مستمرة".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الشهر الماضي، موافقة بغداد على إرسال ملايين اللترات من النفط الابيض بسعر مخفض إلى الإقليم، ووصول أول وجبة منها إلى أربيل.

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان، استمرار عملية توزيع مادة النفط الأبيض بدعم حكومي للأسعار، وأشارت إلى توزيع أكثر من (43) مليون لتر لأكثر من (215) ألف أسرة في مختلف مناطق الإقليم، خلال شهر كانون الأول الماضي.