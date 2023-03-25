بعد اللحوم الحمراء.. ارتفاع سعر الدجاج يشعل أسواق السليمانية (صور)

شفق نيوز / من جديد، عاد سعر الدجاج الحي في أسواق السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، إلى الارتفاع بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تذمر المواطنين من هذا الارتفاع.

وأكد فاخر عز الدين، لوكالة شفق نيوز، أن أسعار الدجاج خلال الأيام القليلة الماضية التي سبقت عيد نوروز، كانت (3500) دينار للكيلو غرام الواحد، والآن وصل سعر الكيلو الغرام الواحد (4250) دينارا، وهذا يعني أن نسبة الارتفاع تصل إلى 25٪ وهي نسبة عالية، خصوصا أن الدجاج هو دجاج محلي ولا يرتبط بالدولار أو الاستيراد.

وأضاف عز الدين، أن هذا الارتفاع يثقل كاهل كل المواطنين خصوصا في هذا الشهر الذي تكثر فيه المناسبات ومن أهمها شهر رمضان الذي يتطلب توفير اللحوم البيضاء في المائدة الرمضانية، ولاسيما أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت إلى قرابة (22) الف دينار، للكيلو الواحد.

من جانبه، بين رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية ناظم عبد الله، في تصريح سابق للوكالة، أن "مربي الدواجن يتكبدون خسائر كبيرة منذ (4) أشهر بسبب تذبذب سعر الدولار الذي يعد العملة الرئيسية في شراء الأعلاف والمستلزمات الأخرى.

وأوضح عبد الله، أن "قرابة 70٪ من مربي الدواجن يخسرون بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور العمل، في وقت يكلف الكيلو غرام الواحد من الدجاج، أصحاب الدواجن نحو (3250) دينارا".

في المقابل، أشار أصحاب محال بيع الدجاج، خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الارتفاع مرتبط بالعرض والطلب، فالطلب كبير والعرض قليل بسبب كثرة المناسبات والعطل في هذا الشهر"، مرجحين ارتفاع الأسعار إلى (4600) دينار كما كان في العام الماضي".