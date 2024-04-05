بعد الفيضانات .. تعافي إنتاج النفط من حقلي "طاوكي وفيشخابور" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة DNO ، مشغل النفط والغاز النرويجي، أن عمليات الإنتاج في رخصة حقل "طاوكي و فيشخابور" في إقليم كوردستان العراق قد تعافت من الفيضانات الغزيرة التي جرفت أيضًا أجزاء كبيرة من ضفاف نهر الخابور.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن الفيضانات نتيجت عن هطول أمطار غزيرة محلية مصحوبة بذوبان الثلوج في تركيا المجاورة في النصف الأخير من شهر آذار/مارس. وأدى ذلك إلى قيام DNO بإغلاق حقل طاوكي مؤقتًا لأسباب تتعلق بالسلامة مع الحفاظ على العمليات دون انقطاع في حقل فيشخابور الأقل تعرضًا، والذي يقع أيضًا ضمن ترخيص طاوكي.

وأضافت أن إجمالي إنتاج الترخيص انخفض أكثر من 80 ألف برميل يوميًا إلى متوسط 65 ألف برميل خلال فترة 10 أيام، ولكن تمت استعادته إلى مستوى ما قبل الفيضانات في 30 آذار/ مارس 2024 حيث عملت شركة DNO على تقليل التعرض للفيضانات وفحص الأضرار واتخاذ الإجراءات العلاجية. الإجراءات بما في ذلك تركيب مرافق إضافية لتحميل الشاحنات.

ونظرًا لنقص النفط الخام الثقيل في الأسواق الإقليمية، تفاوضت شركة DNO مع عملائها لرفع أسعار طاوكي/فيشخابور إلى مستوى متوسط قدره 30 دولاراً للبرميل، وفقا للبيان

ويستمر دفع حصة DNO من المبيعات مباشرة إلى الشركة مقدمًا لعمليات التحميل، وقد بلغ متوسطها ما يزيد عن 25 مليون دولار أمريكي شهريًا في عام 2024.

كما أكدت الشركة، أن أي من موظفي DNO لم يُصب بأذى على الرغم من جرف عدة قطع كبيرة من المعدات تزن أطنانًا ولم يتم تحديد موقعها بعد.

وقد استؤنفت بسرعة أعمال الصيانة والأعمال الميدانية الأخرى في طاوكي و فيشخابور، في حين أعطى مجلس إدارة الشركة الموافقة على التخطيط لاستثمارات جديدة للحفاظ على الإنتاج ومن ثم البدء في تعزيزه، بحسب بيان الشركة.

وفي مكان آخر في اقليم كوردستان، استأنفت شركة DNO الحفر بأحدث بئر (B-3) في رخصة بعشيقة (DNO 64 بالمائة) في 21 فبراير 2024. وقد وصل عمق البئر إلى 1850 مترًا أو ما يقرب من نصف العمق المستهدف.