بعد الفوز "الكبير" للديمقراطي الكوردستاني.. نيجيرفان بارزاني: إنجاز يعكس قوة الحزب والإقليم

شفق نيوز- أربيل

وصف رئيس إقليم كوردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، الفوز "الكبير" الذي حققه حزبه في الانتخابات التشريعية العراقية بأنه "إنجاز يعكس قوة الحزب والإقليم".

وقال بارزاني في مقطع مصور ورد لوكالة شفق نيوز: "أتوجه بخالص التهاني إلى أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومناصريه وقيادته على هذا الفوز الكبير الذي حققناه معاً. لقد تخطّينا تحدي المليون صوت، وهذا إنجاز يعكس قوة الحزب الديمقراطي ومكانة إقليم كوردستان".

وأضاف "بإذن الله، وبدعمكم المستمر، سنعمل على أن يكون الحزب الديمقراطي أكبر، وأن تكون كوردستان أقوى".

وختم بارزاني "شكراً لكم جميعاً، متمنياً لكم السلامة والتوفيق، ولإقليم كوردستان دوام الازدهار والتقدم".

ومساء اليوم الأربعاء أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي حقق فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني فوزاً كبيراً في إقليم كوردستان حيث تخطى حاجز المليون صوت، كما أنه جاء أولاً في محافظة نينوى.