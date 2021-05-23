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بعد الغائها لعامين.. دهوك تعاود الاحتفال بيومها السنوي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-23T12:42:41+0000
بعد الغائها لعامين.. دهوك تعاود الاحتفال بيومها السنوي

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للثقافة والشباب في دهوك باقليم كوردستان، يوم الاحد، عن احياء مناسبة يوم المحافظة هذا العام، وذلك بعد الغائها للعامين الماضيين.

وقال المتحدث باسم ثقافة دهوك حسن فتاح لوكالة شفق نيوز، إن المديرية بصدد احياء هذه المناسبة يوم الـ27 من شهر ايار الجاري باقامة حفل موسيقي يشارك فيه الفنانين الرواد  يتخلله مراسم  تكريم عدد من  الشخصيات الفنية والثقاقية والادبية في المحافظة".

وأشار إلى أن "المديرية ستأخذ بنظر الاعتبار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

يذكر أن مديرية الثقافة والشباب في دهوك تحيي منذ سنوات مناسبة يوم المحافظة، إلا أن الازمة الاقتصادية التي ضربت اقليم كوردستان ووباء كورونا حالا دون اقامة الاحتفالات العامين الماضيين 2019-2020.

يشار إلى أن مدينة دهوك استحدثت كمحافظة في 27 ايار 1969، واصبح  هذا التاريخ يوماً للمحافظة يحتفل به كل عام  باقامة المهرجانات والكرنفالات والحفلات الموسيقية ونشاطات فنية وجماهيرية متنوعة.

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