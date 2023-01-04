بعد العطلة.. الثلوج تغلق طريقين رئيسيين في مدينة بكوردستان (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، تسبب "الموجة البيضاء" بغلق طريقين رئيسيين في القضاء.

وقالت قائمقامية بينجوين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بسبب موجة الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يوم واحد في مدارس ناحيتي (گەرمك، وناڵپارێزو) ليوم غد الخميس الموافق الخامس من كانون الثاني الجاري".

واضافت ان "ادارة القضاء تشاورت مع مديرية تربية بينجوين وقد تم الاتفاق على تعطيل الدوام لمدة يوم واحد في جميع المدارس".

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان قد خولت في وقت سابق مديريات التربية في المناطق لتعطيل الدوام اذا ما تطلب الامر بسبب موجة البرد التي تجتاح الاقليم.

بدوره قال المواطن فرهاد محمد، أحد سكان بينجوين، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الثلوج غمرت مساء اليوم شوارع وازقة القضاء حيث بدأ تساقط الثلج منذ ظهر اليوم".

واشار الى ان "موجة الثلوج رافقها برد قارص قيد من حركة المواطنين والعجلات".

كما أدت التساقط الكثيف للثلوج إلى غلق طريق "ملەکەوە" الرئيسي في بينجوين، وكذلك الطريق الذي يربط القضاء بمحافظة السليمانية.